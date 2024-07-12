Cevdet Yılmaz’dan cari açık mesajı

Cari işlemler açığının azalmaya, rezervlerin güçlenmeye devam ettiğini söyleyen, Yılmaz, mayıs ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari açığın, 2023 yılı mayıs ayına oranla 31,8 milyar dolar azalışla 25,2 milyar dolar seviyesine indiği söyledi.

Yılmaz, ocak-mayıs döneminde cari açıktaki iyileşmenin 2023’ünaynı dönemine oranla 19,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, cari işlemler dengesindeki iyileşmenin büyük ölçüde dış ticaret açığındaki gerilemeden ve hizmet gelirlerindeki yükselişten kaynaklandığını açıkladı.

Yılmaz, "Hizmet gelirlerinde mayıs ayındaki artışla birlikte 6 ay sonra mal ve hizmet dengesi pozitife dönmüştür." İfadelerine yer verdi.