Cevdet Yılmaz’dan emekli açıklaması

Kaynak: mynet
Cevdet Yılmaz’dan emekli açıklaması
Milyonların gözü kulağı seçim öncesi seyyanen zam açıklamasında. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan emekli maaşlarına ilişkin beklenen açıklama geldi.

Bayram ikramiyeleri ve maaş promosyonlarının bir bir açıklanmasının ardından emeklilerin gözü yapılacak ek zam haberlerinde.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı programda emekli maaşlarına dair değerlendirmede bulundu.

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Cevdet Yılmaz, A Haber canlı yayınında Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK(‘in açıkladığı "İş Gücü İstatistikleri 2023" verilerine ilişkin açıklamada bulundu.

Yılmaz, Türkiye'nin 2023 büyüme ve istihdam konusunda güçlü bir performans sarf ettiğini söyledi.

Yılmaz, uygulanan bu istihdam dostu politikalara devam edeceklerini belirtti.

EMEKLİ MAAŞ ARTIŞI

Cevdet Yılmaz, "Şunu da hatırlatalım, yılbaşında yaptığımız emekli artışı, yüzde 50 artış, sadece 6 aylıktı. Dolayısıyla ikinci 6 ayda da haliyle artışlar yaşanacaktır." İfadelerini kullandı.

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Yılmaz, vergide sadeleştirme yapacaklarını, kayıt dışıyla mücadeleyi ve vergi tahsilatını artıracaklarını da vurguladı.

Ayrıca Yılmaz, "Bunları yaptığımız zaman zaten vergi gelirlerimiz haliyle artacaktır. Adalet de artacaktır. Verginin tabana yayılması da sağlanmış olacaktır." Değerlendirmesinde bulundu.

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