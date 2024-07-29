Cevdet Yılmaz'dan Kenan Işık için taziye mesajı

Düzenleme: Kaynak: AA
Cevdet Yılmaz'dan Kenan Işık için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden sunucu, sinema ve tiyatro oyuncusu Kenan Işık için başsağlığı mesajı yayınladı.

2014 yılında beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Kenan Işık, hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaşamını yitiren sunucu, sinema ve tiyatro oyuncusu Kenan Işık ile ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Tiyatro, sinema ve televizyon dünyamızın usta sanatçısı Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

2014 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan Işık, hafızalara 'Kim Milyoner Olmak İster' programıyla kazınmıştı.

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