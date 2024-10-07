Ceviz kavgasına, iş makinası ile daldı! 4 araç zarar gördü 20 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ceviz kavgasına, iş makinası ile daldı! 4 araç zarar gördü 20 yaralı

İstanbul Arnavutköy’de park halindeki aracın üzerine düşen cevizlerin paylaşımı sırasında çocuklar arasındaki kavgaya büyükler karıştı. Taraflar birbirine tekme, tokat, taş ve sopalarla saldırmaya başladı. Bir kişinin iş makinasıyla dahil olduğu kavgada 4 araç zarar görürken 2 kişi yaralandı.

İstanbul'un Arnavutköy'de otomobilin üzerine düşen cevizler nedeniyle komşuların tartışması kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga eden gruplardan bir kişi, kavgaya iş makinesiyle geldi. Olayda 20 kişi yaralandı.

Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, sokakta bulunan ceviz ağacından ceviz toplamaya çalışan çocuklar cevizleri park halindeki otomobilin üzerine düşürdü. Aracının üzerine ceviz düşen komşu sinirlenerek çocuklarla daha sonra aileleriyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tekme, tokat, taş ve sopalarla saldırmaya başladı. Taraflardan bir kişi bindiği iş makinasıyla kavgaya dahil oldu. İş makinesini kalabalığın üzerine süren kişi olayla alakası olmayan park halindeki 4 aracın zarar görmesine ve 20 kişinin yaralanmasına neden oldu.

aw303005-04-001.jpg

İhbarlar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kavgayı dakikalarca ayıramadı. Tarafların uzun süre ayrılamadığı kavgada olay yerinde ciddi anlamda yaralanan 8 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrasında kendi imkanlarıyla hastaneye giden yaralı sayısının toplamda 20 kişi olduğu öğrenildi. Kavga anı ve iş makinesinin dahil olması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

aw303005-03.jpg

aw303005-01.jpg

Son Haberler
Devlet Bahçeli tokalaştığına pişman olacak! DEM Parti'den o ana ilginç yorum
Devlet Bahçeli tokalaştığına pişman olacak! DEM Parti'den o ana ilginç yorum
İstanbul'da fırın ve marketler denetlendi! Fiyat etiketi olmayana ceza yağdı
İstanbul'da fırın ve marketler denetlendi! Fiyat etiketi olmayana ceza yağdı
ABD Büyükelçisi’ne ültimatom: Ülkeyi terk et
ABD Büyükelçisi’ne ültimatom: Ülkeyi terk et
Dr. Bader Arslan: 'Çalışmalar gecikmeli ve yetersiz kalmış olabilir'
Dr. Bader Arslan: 'Çalışmalar gecikmeli ve yetersiz kalmış olabilir'
'Evden ek gelir' tuzağına dikkat. Hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz
'Evden ek gelir' tuzağına dikkat. Hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz