Ceviz ve bademde üretim arttıysa 200 milyon dolarlık ithalat da neyin nesi

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine cevap veren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 2002 yılından bu yana cevizde üretim alanının yüzde 997, verimin ise yüzde 171 arttığını açıkladı. Bakan Kirişçi, aynı süre içinde bademdeki üretim alanının yüzde 640 artarken, üretimin ise yüzde 334 arttığını belirtti.

Kirişçi diğer taraftan 2002 yılında 14.000 ha alanda 120.000 ton oban ceviz üretiminin, 2021 yılında 153.520 ha alanda 325.000 ton olarak gerçekleştiğini belirtti.

117 MİLYON TL’LİK DESTEK ÖDEMESİ

Bakan Kirişçi, “Bakanlığımız tarafından sağlanan sertifikalı fidan kullanım desteği kapsamında 2005 yılından itibaren 582 bin 389 dekar alanda tesis edilen ceviz bahçeleri için toplam 117 milyon 748 bin 470 TL ödeme yapılmıştır” dedi.

BADEME YÖNELİK VERİLER

Badem üretimiyle ilgili verileri de açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, “Ülkemiz badem üretimi 2002 yılında 7.800 ha alanda 41.000 ton, 2021 yılında 57.732 ha alanda 178.000 ton olarak gerçekleşmiştir. Çiftçi Kayıt Sisteminde 2021 yılında 31.652 badem üreticisi bulunmaktadır. Meyve vermeyen ağaçların üretime katılması ile badem ürünü yeterliliği ve rekoltenin yükselmesi öngörülmektedir. Badem ürünü yeterlilik derecesi yüzde 81,9’dur” ifadelerine yer verdi.

200 MİLYON DOLAR İTHALAT

CHP’li Gürer ise, ABD, Şili ve Orta Asya ülkelerine her yıl ortalama 150-200 Milyon Dolar ödeme yaparak ceviz ve badem gibi ürün ithal edildiğine dikkat çekti.

VERİM ARTMIYOR

Cevizin verimi düşük olmasının üretici gelirini etkilediği gibi ülkemizi en fazla ithalat yapan ülke konumuna taşıdığına da dikkat çeken CHP Milletvekili Gürer, “Ceviz ağaç varlığı artmasına rağmen aynı oranda verim alınamamaktadır” diye konuştu.