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Cevizin faydaları neler? Ceviz neye iyi gelir zayıflatır mı?

Başta beyin sağlığı için çok önemli olan ceviz yüksek besin değerine sahiptir. Sağlıklı yağ, protein ve lif kaynağı olan cevizin faydaları saymakla bitmiyor. Peki, Cevizin faydaları neler? Ceviz neye iyi gelir, zayıflatır mı?

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 18:53
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Cevizin faydaları neler? Ceviz neye iyi gelir zayıflatır mı?

Cevizin faydaları neler? Ceviz neye iyi gelir zayıflatır mı?
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Kalp, beyin ve kemik sağlığı açısından tavsiye edilen ceviz yüksek besin değerine sahiptir. Uzmanlar sağlıklı yağlar içeren cevizin mutlaka her gün doğru miktarda tüketilmesini tavsiye ediyor. Peki, Cevizin faydaları neler? Ceviz neye iyi gelir zayıflatır mı?

Ceviz ağacında yetişmiş tek tohumlu, yuvarlak, sert ve kabuklu meyveye ceviz denir. Sağlıklı yağ, protein ve lif kaynağı olan cevizin faydaları saymakla bitmiyor. Ayrıca cevizin kilo dengesini sağlarken kalp ve kemik sağlığını iyileştirici faydası vardır. Peki, Ceviz neye iyi gelir, zayıflatır mı?

CEVİZİN FAYDALARI NELER? CEVİZ NEYE İYİ GELİR?

-Ceviz düzenli tüketildiğinde bağışlık sistemini güçlendiriyor, cilde parlaklık veriyor ve kırışıklık oluşumunu engelliyor.

-Kandaki melatonin seviyesini yükselten ceviz, uyku düzenine katkı sağlıyor. İçeriğindeki melatonin ve polifenol bileşikleri sayesinde yüksek oranda antioksidan etkisi bulunuyor.

-Magnezyum, çinko, bakır, demir, fosfor, bir dizi vitamin içeren ceviz; iyi yağlar, folik asit, demir ve potasyum açısından zengindir.

-Ceviz glütensiz bir diyet için de uygundur. Vejeteryanlar ile veganlara bir dizi besin ve vitamin desteği sağlamaktadır.

-Ceviz tüketimi antioksidanların bolluğu nedeniyle, yaşlanmaya bağlı hastalıkları, kanseri ve kardiyovasküler sistem hastalıklarını önlendiği bilinmektedir.

-Ceviz sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda gerçek bir süper gıdadır.

-Yapılan araştırmalarda, düzenli ceviz tüketenlerde kötü kolesterol olarak tanımlanan LDL'nin yemeklerden sonra ortaya çıkan oksidatif hasarını önlediği belirlenmiştir.

CEVİZ ZAYIFLATIR MI?

Yapılan araştırmalarda da cevizin açlık hissini azalttığı ve iştahı önlemeye yardımcı olduğu belirlenmiştir.

Sağlıklı yağ oranının yüksek olması nedeniyle cevizin 100 gramında yaklaşık 674 kalori vardır.

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek ve öncelikle kaloriye odaklanmak için ceviz tüketirken son derece dikkatli olunmalıdır. Günde 8 tam cevizden fazlası tüketilmemelidir.

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