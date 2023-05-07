Cevizin faydaları neler? Günlük ne kadar ceviz tüketilmelidir?

Besin değeri yüksek olan ceviz süper besin olarak biliniyor. Ceviz içerdiği protein ve lifler nedeniyle uzmanlar tarafından her gün belli bir miktarda ceviz tüketilmesi tavsiye ediliyor. Peki, cevizin faydaları neler? Günlük ne kadar ceviz tüketilmelidir?

Cevizin faydaları neler? Günlük ne kadar ceviz tüketilmelidir?

Düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemine katkı sağlayan ceviz faydalarıyla süper besin olarak bilinmektedir. Peki, cevizin faydaları neler? Günlük ne kadar ceviz tüketilmelidir?

Sağlıklı yağ oranının yüksek olması nedeniyle ceviz sağlığa çok faydalıdır. Uzmanlar her gün ceviz tüketilmesini tavsiye ediyor.

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CEVİZ NEDİR?

Ceviz ağacında yetişmiş tek tohumlu, yuvarlak, sert ve kabuklu meyveye ceviz denir.

Sağlıklı yağ, protein ve lif kaynağı olan cevizin faydaları çok fazladır. Kilo dengesini sağlarken kalp ve kemik sağlığını iyileştirici fayda sağlar.

CEVİZİN FAYDALARI NELERDİR?

Yaklaşık 90 besin maddesi içeren ceviz, insan sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

- Düzenli tüketildiğinde bağışlık sistemini güçlendiriyor, cilde parlaklık veriyor ve kırışıklık oluşumunu engelliyor.

- Kandaki melatonin seviyesini yükselterek uyku düzenine katkı sağlıyor. İçeriğindeki melatonin ve polifenol bileşikleri sayesinde yüksek oranda antioksidan etkisi bulunuyor.

- Magnezyum, çinko, bakır, demir, fosfor, bir dizi vitamin içeren ceviz; iyi yağlar, folik asit, demir ve potasyum açısından zengindir.

- Ceviz glütensiz bir diyet için de uygundur. Vejeteryanlar ile veganlara bir dizi besin ve vitamin desteği sağlamaktadır.

- Antioksidanların bolluğu nedeniyle, yaşlanmaya bağlı hastalıkları, kanseri ve kardiyovasküler sistem hastalıklarını önlendiği bilinmektedir.

- Sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda gerçek bir süper gıdadır.

- Yapılan araştırmalarda, düzenli ceviz tüketenlerde kötü kolesterol olarak tanımlanan LDL'nin yemeklerden sonra ortaya çıkan oksidatif hasarını önlediği belirlenmiştir.

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