Cevizlibağ E5'te 2 araç çarpıştı

E5'te seyir halindeki yabancı plakalı bir araçla Türk plakalı bir araç çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İHA
Cevizlibağ E5'te 2 araç çarpıştı

Kaza gece saat 01.00 sıralarında Zeytinburnu D-100 Kara Yolu E5 yan yolda Cevizlibağ mevkisinde Edirne istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre orta şeritte seyir eden NV 65367 yabancı plakalı 7 kişilik otomobil bir akaryakıt istasyonuna girmek için sağa dönünce, sağ şeritten hızlı bir şekilde giden ve yavaşlayamayan 61 AEC 257 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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Kazada yabancı plakalı araçta bulunan 7 kişiden 4'ü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Kazaya neden olan aracın sürücüsü arabadan inerek hızla olay yerinden yaya bir halde kaçtı.

Kazadan sonra bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunurken polis ekipleri kazanın yaşandığı alanda güvenlik önlemleri aldı ve kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Kazayı yakından gören yabancı uyruklu bir vatandaş ise olayı anlatırken yabancı plakalı otomobilin akaryakıt istasyonuna gireceği sırada sağ şeritten hızlı şekilde gelen aracın diğerine çarptığını ve sürücüsünün kaçtığını söyledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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