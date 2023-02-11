11 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

500 depremzede Mardin’e getirildi

550’ye yakın depremzede tedavi için Mardin'e getirildi.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 13:26
Takip Et

Çevre illerden 500 depremzede Mardin’e getirildi

500 depremzede Mardin’e getirildi
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden 10 il olumsuz etkilenmiş, binlerce bina yıkılmıştı. Depremde enkaz altında kalanlar için başlatılan çalışmalar yoğun şekilde devam ederken, yaralanan vatandaşalar çevre illere nakledilerek tedavileri devam ediyor.

Depremden etkilenen şehirlerin yakınında bulunan Mardin'e 550'ye yakın hasta tedavi için getirdi. Şuanda Mardin'de 60'a yakın hasta servislerde tedavi altında tutulurken 20'ye yakın hastanın yoğun bakımda olduğu belirtildi. Mardin'e tedavi için getirilen hastalardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Mardin'de bugüne kadar çevre illerden gelen 550'ye yakın hastanın ağırlandığını belirten Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz, “İlimizde tüm sağlık çalışanları görevinin başında. Bütün personelimiz bakanlığımızın verdiği talimatlar doğrultusunda devam ediyor. Depremin ilk anından itibaren yaklaşık 120'ye yakın Mardin sağlık personeli afet bölgesinde görev yapıyor. Bütün ekiplerimiz deprem bölgesinden gelen yaralılara kesintisiz şekilde sağlık hizmeti sunmakta. Mardin'de şuanda yaklaşık olarak 60'a yakın vatandaşımız servis bölümünde tedavi altında. 20'ye yakın hastamız ise yoğun bakımda tedavi görmekte. 2 hastamızın genel durumları ağır seyir ediyor diğer hastalarımızın durumları ise iyi ve orta şekilde seyir ediyor. İlimize yerleşen depremzedeler için bütün imkanlar seferber edildi. Birçok vatandaşımız burada yurtlarda kalıyor. Yurtlarda kalan vatandaşlarımız için bütün sağlık hizmetlerini sağlamaktayız. Hekim arkadaşlarımız bütün sağlık kontrollerini yapmaktadır. Mardin'de bugüne kadar yaklaşık olarak 550'ye yakın hasta ağırladık” şeklinde konuştu

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
1
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
2
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
3
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
4
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
5
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
6
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
7
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Essien'den Atsu paylaşımı: Atsu'nun hayatta olduğunu umuyorum
﻿Essien'den Atsu paylaşımı: Atsu'nun hayatta olduğunu umuyorum
﻿Essien'den Atsu paylaşımı: Atsu'nun hayatta olduğunu umuyorum
﻿Köylülerden deprem bölgesine odun desteği
﻿Köylülerden deprem bölgesine odun desteği
﻿Köylülerden deprem bölgesine odun desteği
﻿Flaş... Flaş... Depremde can kaybı 21 bin 043'e yükseldi
﻿Flaş... Flaş... Depremde can kaybı 21 bin 043'e yükseldi
﻿Flaş... Flaş... Depremde can kaybı 21 bin 043'e yükseldi
﻿Bulaşık makinesi kullanırken bu hatayı sakın yapmayın. Kanser yapıyor
﻿Bulaşık makinesi kullanırken bu hatayı sakın yapmayın. Kanser yapıyor
﻿Bulaşık makinesi kullanırken bu hatayı sakın yapmayın. Kanser yapıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.