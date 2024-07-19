Çevre Komisyonu'nda Kurum'dan boşalan başkanlık koltuğuna Ensarioğlu geçti

Kaynak: DHA
Çevre Komisyonu'nda Kurum'dan boşalan başkanlık koltuğuna Ensarioğlu geçti

TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı'na, Murat Kurum'un Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine getirilmesiyle boşalan pozisyona, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun atandığı duyuruldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çevre Komisyonu, yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan Murat Kurum'un yerine yeni bir başkan seçmek üzere toplandı. Toplantı, Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın'ın liderliğinde gerçekleşti. Toplantıda, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu'nun başkanlık için aday gösterildiği bir önerge okundu. Aydın, önergeyi takiben gizli bir oylama düzenledi ve Ensarioğlu, toplam 20 oy alarak komisyonun yeni başkanı olarak seçildi.

Mehmet Galip Ensarioğlu başkanlık görevini üstlendikten sonra yaptığı konuşmada, Çevre Komisyonu'nun her zaman fikir ve oy birliği ile kararlar alan önemli bir kurum olduğunu vurguladı. Ensarioğlu, komisyonun çalışmalarında tüm üyelerin görüş ve eleştirilerinin yönetim anlayışında temel alınacağını belirtti. Ayrıca, daha yaşanabilir bir Türkiye ve daha temiz bir çevre için sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde, parti farkı gözetmeksizin çalışacaklarını ifade etti.

Ensarioğlu, komisyonun diğerlerinden farklı bir işleyişe sahip olduğunu ve bu yapısını sürdüreceğini söyledi. Yeni dönemde, Murat Kurum ile başlatılan projeleri daha da güçlendirerek sürdüreceklerini ve komisyonun güçlü bir şekilde temsil edileceğini ve önemli işler başaracağını dile getirdi.

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