7 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Market poşetlerine 2023'te zam gelecek mi. Bakan Kurum'dan açıklama

Market poşetlerine 2023'te zam gelecek mi. Bakan Kurum'dan açıklama

Özellikle son günlerde yeni yıl itibariyle market poşetlerine zam geleceği yönünde iddialar dile getiriliyordu. Söz konusu iddiaların artmasıyla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklik Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan konuya dair açıklama geldi.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 20:57
Takip Et

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum market poşetlerine zam gelip gelmeyeceğini açıkladı

Market poşetlerine 2023'te zam gelecek mi. Bakan Kurum'dan açıklama
+
Aa
-

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, poşet fiyatlarını 2023 yılı için de 25 kuruş olarak belirlediklerini ve herhangi bir artışa gitmediklerini söyledi. Bakan Kurum, 2023 yılında poşet fiyatlarında zam yapılmayacağını ve fiyatın, yeniden 25 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada,

“Plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumunu ve 23 bin ton sera gazı salınımını engelledik. Bu yıl da aldığımız kararla, poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz. Şimdi poşette gösterdiğimiz başarıya, inşallah, Depozito Yönetim Sistemi’mizle de ulaşacağız.

2023’ün sonuna kadar ülkemizin her yerinde 7 bin depozito iade noktasıyla milletimize hizmet verecek; ekonomimize katkı verecek ve en önemlisi de doğamızı koruyacağız.” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Poyraz
7.12.2022 21:14
Bakanın en büyük başarısı  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
1
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
2
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
3
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
4
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Kanal İstanbul Şahan Gökbakar’ın projesi çıktı: En absürt diye düşündüğümüz şeyler gerçek oluyor
5
﻿Kanal İstanbul Şahan Gökbakar’ın projesi çıktı: En absürt diye düşündüğümüz şeyler gerçek oluyor
﻿Kanal İstanbul Şahan Gökbakar’ın projesi çıktı: En absürt diye düşündüğümüz şeyler gerçek oluyor
﻿İsmailağa şeyhinin 6 yaşında evlendirilen kız çocuğunun gelinlikli fotoğrafı ortaya çıktı. Cinsel istismara uğramıştı
6
﻿İsmailağa şeyhinin 6 yaşında evlendirilen kız çocuğunun gelinlikli fotoğrafı ortaya çıktı. Cinsel istismara uğramıştı
﻿İsmailağa şeyhinin 6 yaşında evlendirilen kız çocuğunun gelinlikli fotoğrafı ortaya çıktı. Cinsel istismara uğramıştı
﻿ABD Ukrayna'yı uyardı. Silahları bunun için vermedik
7
﻿ABD Ukrayna'yı uyardı. Silahları bunun için vermedik
﻿ABD Ukrayna'yı uyardı. Silahları bunun için vermedik
﻿Sırbistan Savunma Bakanı: Bir kıvılcım her şeyi tutuşturmak için yeterli
﻿Sırbistan Savunma Bakanı: Bir kıvılcım her şeyi tutuşturmak için yeterli
﻿Sırbistan Savunma Bakanı: Bir kıvılcım her şeyi tutuşturmak için yeterli
﻿2023 Formula 1'de 6 kez sprint yarışı yapılacak
﻿2023 Formula 1'de 6 kez sprint yarışı yapılacak
﻿2023 Formula 1'de 6 kez sprint yarışı yapılacak
﻿Ayvacık açıklarında 6 kaçak göçmen yakalandı
﻿Ayvacık açıklarında 6 kaçak göçmen yakalandı
﻿Ayvacık açıklarında 6 kaçak göçmen yakalandı
﻿İngiltere Başbakanı Sunak'tan grev kararı alan sendikalara sert karşılık uyarısı
﻿İngiltere Başbakanı Sunak'tan grev kararı alan sendikalara sert karşılık uyarısı
﻿İngiltere Başbakanı Sunak'tan grev kararı alan sendikalara sert karşılık uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.