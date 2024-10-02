Ceyda Düvenci sevgilisi Güçlü Mete ile el ele bakın nerede görüntülendi

Kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile evliliklerini sonlandıran Ceyda Düvenci, sevgilisi Güçlü Mete ile el ele galaya katıldı.

ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Bülent Şakrak Esra Akpınar ile yeni bir ilişkiye yelken açarken Ceyda Düvenci de Mete Güçlü ile aşk yaşamaya başlamıştı. Düvenci, "Güvenmek sevmekten daha değerli, zamanla anlarsın" sözünü alıntılayıp "İkisi birden bulununca off oluyormuş" ifadelerini kullanmıştı.

SEVGİLİSİYLE GALAYA GELDİ

Sevgilisiyle el ele poz verirken etrafa gülücükler saçan ünlü oyuncu gören bir kısım "Aşk yaramış" derken bir kısım ise "Eskisini unutmadan hemen yeniye gidiyor" yorumlarında bulundu.

ZEYNEP DİZDAR’IN YORUMU ŞAŞIRTTI

Zeynep Dizdar aşıkları görünce "Çok güzel de biraz kafa dinlemek de de fayda var diye düşünüyorum" yorumu herkesi şaşırttı.