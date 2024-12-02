Ceyda Düvenci’den aşk dolu paylaşım

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, şimdi kalbini radyocu Güçlü Mete’ye kaptırdı. Aşklarını her fırsatta paylaşmaktan geri kalmayan Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den yeni bir paylaşım geldi.

Ceyda Düvenci, sevgilisi Güçlü Mete ile paylaştığı son aşk dolu kareyle dikkatleri üzerine çekti. Takipçilerine özel hayatından kareleri paylaşan ünlü oyuncu hayranları tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin sarmaş dolaş pozlarına beğeni yağarken "Yeni aşk iyi geldi" yorumları da eksik kalmadı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Ceyda Düvenci geçtiğimiz günlerde kendisine Güçlü Mete ile ilişkileri sorulunca, “Ben çok seviyorum. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı. Muhabirlerin “Araya bir düğün sıkışır mı?” sorusuna ise “Yok artık” yanıtını vermişti.