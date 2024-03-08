Ceyda Düvenci’den canlı yayında ortalığı karıştıran sözler. Tepki yağıyor

Star TV’de yayımlanan Saklı Oda dizisinde yer alan Ceyda Düvenci, NTV’deki programında Nazan Kesal’ı konuk etti.

Kesal, yakında başlayacak olan Yan Oda dizisinde rol alacağını ve yaşça büyük bir karakteri canlandıracağını anlattı.

Düvenci ise Kesal’a hitaben, “Seni her rolde görmek istiyorum. Ama umarım bu yeni dizinde en az dört yıl kalabilirsin ve sürekli yeni iş aramak zorunda kalmazsın” dedi.

Kesal, Düvenci’nin bu sözlerine, “Aslında kapı kapı dolaşmıyoruz. Yapımcılar ilginç karakterler ve roller sunuyor. Önemli olan seyirciyle buluşabilmek” diyerek yanıt verdi.

Düvenci’nin bu ifadeleri sosyal medyada hızla yayıldı ve eleştirilere neden oldu. Yaşça büyük bir oyuncuya bu şekilde konuşmasından dolayı eleştirilen Düvenci için, “Egosunu tatmin etmek için program yapıyor, yaşça büyük birine saygı göstermeli” gibi yorumlar yapıldı.