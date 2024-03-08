Ceyda Düvenci’den canlı yayında ortalığı karıştıran sözler. Tepki yağıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Ceyda Düvenci’den canlı yayında ortalığı karıştıran sözler. Tepki yağıyor
Ceyda Düvenci’nin, programında ağırladığı deneyimli oyuncu Nazan Kesal’a yönelik “Umarım bu dizide uzun süre kalırsın ve kapı kapı dolaşmak zorunda kalmazsın” şeklindeki sözleri, sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Star TV’de yayımlanan Saklı Oda dizisinde yer alan Ceyda Düvenci, NTV’deki programında Nazan Kesal’ı konuk etti.

Kesal, yakında başlayacak olan Yan Oda dizisinde rol alacağını ve yaşça büyük bir karakteri canlandıracağını anlattı.

Düvenci ise Kesal’a hitaben, “Seni her rolde görmek istiyorum. Ama umarım bu yeni dizinde en az dört yıl kalabilirsin ve sürekli yeni iş aramak zorunda kalmazsın” dedi.

Kesal, Düvenci’nin bu sözlerine, “Aslında kapı kapı dolaşmıyoruz. Yapımcılar ilginç karakterler ve roller sunuyor. Önemli olan seyirciyle buluşabilmek” diyerek yanıt verdi.

Düvenci’nin bu ifadeleri sosyal medyada hızla yayıldı ve eleştirilere neden oldu. Yaşça büyük bir oyuncuya bu şekilde konuşmasından dolayı eleştirilen Düvenci için, “Egosunu tatmin etmek için program yapıyor, yaşça büyük birine saygı göstermeli” gibi yorumlar yapıldı.

İşte Ceyda Düvenci hakkında yapılan bazı eleştiriler…

nazan-kesal-a-umarim-kapi-kapi-gezmesin-diyen-16924158-4068-m.jpg

İlgili Haberler
Ceyda Düvenci son pozları ile ortalığı salladı! Herkes "boşanmak yaramış" dedi
Ceyda Düvenci kızı Melisa ile pozlarını paylaştı
Ceyda Düvenci'nin babası da kendisi kadar ünlü çıktı
Ceyda Düvenci ile boşanan Bülent Şakrak sessizliğini bozdu
Son Haberler
Hırsızlık yapan 4 şahıs yakalandı Yerel Haberler
Hırsızlık yapan 4 şahıs yakalandı
Avcılar’da iki metrobüs çarpıştı: 5 kişi yaralandı Gündem
Avcılar’da iki metrobüs çarpıştı: 5 kişi yaralandı
Bu dövmeyi yaptırmak caiz. Diyanet fetva verdi Gündem
Bu dövmeyi yaptırmak caiz. Diyanet fetva verdi
Karaelmas Turizm Ekspresi gün sayıyor Gündem
Karaelmas Turizm Ekspresi gün sayıyor
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski İstanbul'a geldi Gündem
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski İstanbul'a geldi
AKP'nin kalesinde pideye dev zam Ekonomi
AKP'nin kalesinde pideye dev zam