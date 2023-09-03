Ceylan Ertem Serdar Ortaç'ın projesinde yer alan sanatçılara ateş püskürdü

Gülşen, Edis ve Aleyna Tilki, ‘Serdar Ortaç Şarkıları Vol 2’ albümü için bir araya geldi. Yeni albümde dikkat çeken isimlerin olması sonrası Serdar Ortaç'a ve albüme katkı sunanlara Ceylan Ertem'den tepki geldi.

Serdar Ortaç'ın proje albümünde yer alacak sanatçılara çıkışan Ceylan Ertem, Twitter hesabından "Ahmet Kaya'ya çatal bıçak atan adamın albümünde mi olacaksınız. Çok da sevdiğim, iyi isimler yer almış projede üzücü" şeklinde paylaşım yaptı.

Ceylan Ertem diğer paylaşımında ise şunları söyledi:

"Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'ya karşı 10. Yıl marşı okuyup, çatal bıçak fırlatanlara ön ayak olmuştur. Olay ardından Ahmet Kaya yurdu terk etmiş ve Paris’te ölmüştür. Her şeyi de bu kadar çabuk unutmayın yahu. Vallahi şiştim."