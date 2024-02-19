Çeyrek altın üretimi rekor kırdı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre 2023 yılında çeyrek altın üretimi bir önceki yıla göre yüzde 67,8 artış göstererek 17,8 milyon adet ile rekor seviyeye çıktı.

2022 yılında çeyrek altın üretimi 10 milyon 607 bin 900 adet olarak gerçekleşmişti.

Darphane'nin 2023 yılındaki çeyrek altın üretiminde en yoğun ay Mayıs oldu. Mayısta 2 milyon 607 bin 750 adet çeyrek altın üretimi yapıldı.

Son yıllarda çeyrek altın üretiminde özellikle 2020'den bu yana yüksek seviyeler görülüyordu.

2020 yılında çeyrek altın üretimi 10 milyonu aşmıştı. 2021'de bu seviyeye yakın bir gerçekleşme olmuştu.

Veri setinde önceki yıllara bakıldığında benzer bir serinin 2005-2008 döneminde yaşandığı saptandı.