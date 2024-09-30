Çeyrek ve tam altında görülmemiş yükseliş 30-09-2024

Gram altın 3.000 liranın üzerinde hareketlenirken çeyrek altın ise 5.000 liranın üzerine çıkarak rekor seviyeye doğru koşuyor. Tam altında 20.000 liranın üzerinden satışa sunuldu.

Altındaki yükseliş hareketi hız kesmeden devam ediyor jeopolitik gelişmelerin etkisiyle güvenli limanları olan talep yeniden hız kazandı.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 2643 – 2673 dolar aralığında geçiren ons altın, bugün sabah seansında sabah 08.54’te 2658 dolar seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

GRAM ALINDA SON DURUM

Dolar kurundaki sakin seyir ve ons altında yükselişin etkisiyle yukarı yönlü seyir sergileyen gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününde ibreyi yukarı çeviride sabah seansında aynı saat diliminde 2920 lirada hareketlenen gram altın, gün içinde gelişmelere odaklandı.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’daki altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Fiziki altın ile resmi altın fiyatlarındaki fark büyüdükçe büyüdü. altın almak artık neredeyse erişilemez oldu. Gram altının 3.000 liranın üstünde olduğu Kapalıçarşı’da, çeyrek altın ve tam altın fiyatları dudak uçuklattı.

Gram altın 3179 lirayken, çeyrek altın 5000 liranın üzerinde çıkarak sabah seansında 5,025 lirada hareketlenirken, tam altın ise 20.018 liradan satılıyor.

İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para ve altın piyasaları üzerinde etkili oluyor. Geçtiğimiz hafta ekonomik veri bakımından zayıfken, jeopolitik riskler yönünden hareketliydi. Bu durum da piyasalar tarafında hareketlilik dalgalı seyri meydana getirdi.

Bu hafta makro ekonomik verilerin yoğun olduğu haftaya piyasalar karışık seyirde başladı. Altın fiyatları yeni haftada yönü yeniden yukarı çevirdi.

Bu hafta ABD tarafında tarım dışı istihdam ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi takip edilecek. Gelecek olan haber akışları piyasalarda hareketlilik meydana getirebilir.

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