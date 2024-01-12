Ceza kesileceğini öğrendi otomobilini ateşe verdi

Kaynak: İHA
Ceza kesileceğini öğrendi otomobilini ateşe verdi
Sivas'ta bir sürücü, aracına ceza yazılacağını öğrenince aracını benzinle ateşe verdi. Araç, kullanılamaz hale geldi.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde önceki gün bir sürücü, otomobille ilerlerken polis çevirmesinde durdu.

H.P. isimli sürücü, 42 R 1449 plakalı aracın muayenesi ve sigortası olmadığı için polis ekipleri tarafından cezai işlem tabi tutuldu.

Cezai işlem uygulanacağını öğrenen sürücü, bagajdaki benzini alıp aracını ateşe verdi. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın söndürüldü.

Araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü H.P. ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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