Şişede durduğu gibi durmadı. Alkollü adam balkonda sızdı

Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı 2252 Sokak üzerinde bulunan beş katlı apartmanın üçüncü katında bir kişinin balkonda yatar vaziyette bulunduğunun ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla şahsın bulunduğu balkona çıktı. Yapılan kontrolde şahsın aşırı alkollü olduğu ve balkonda sızıp kaldığı belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından aşağıya indirilen şahıs 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tüm bunlar yaşanırken şahıs habersiz bir şekilde ambulansla Aydın Adnan Menderes Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.