Ceza yazılırken 'babamın kim olduğunu biliyor musun' diyen genç kadına polisin efsane cevabı

Sosyal medyada yayılan bir video viral oldu. Yabancı bir ülkede trafik polisi ile kadın sürücü arasındaki konuşma izlenme rekoru kırdı.

Trafik polisi sürücünün yanına gelerek “Hanımefendi size ceza yazdım” dedi. Kadın sürücüsü ise “Bana ceza mı yazıyorsunuz” şeklinde tepki gösterdi.

Polis de bu cümleyi doğrulayarak “Evet hanımefendi” cevabını verdi. Asıl gündem olan diyalog ise bu konuşmadan sonra başlıyor.

Kadın sürücü sinirlenerek “Sen benim babamın kim olduğunu biliyor musun?” sorusunu yöneltti.

Trafik polisinin cevabı herkesi hem güldürdü hem şaşırttı. Polis şu cevabı verdi:

Neden? Annen sana söylemedi mi?

Kadının o anda şaşırıp kalması ve yüz ifadesi herkesi kırdı geçirdi. Video art arda beğeni ve paylaşım aldı.

Gelen dikkat çekici yorumlar ise şu şekilde:

Türkiye'de polislerin en çok duyduğu soru. Bu cevabı versek var yaaa, yandık Allah.

Bayıldım ilk fırsatta kullanacağım malum bizim ülkede çok söyleniyor.

Genelde Türkiye de olur zannediyorum.

Şu cevabı Türkiye'de verebilecek polis yok.

TÜRKİYE’DE DE BENZER OLAY YAŞANMIŞTI

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, bir yolcunun uçağa bineceği kapı numarasını karıştırmasıyla başlayan olay, tartışmaya dönüşmüştü.

Yolcu, kendisini uyardığı için personelle tartışarak "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Yedi sülaleni içeri aldıracağım!" şeklinde tehditler savurmuştu.

Firma görevlisinin ise, "Tanısam ne fark eder? Ne FETÖ'cüsü düzgün konuş" şeklinde yanıt verdiği görülmüştü.