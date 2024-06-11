Ceza yazılırken 'babamın kim olduğunu biliyor musun' diyen genç kadına polisin efsane cevabı

Düzenleme: Ayşe Memiş
Ceza yazılırken 'babamın kim olduğunu biliyor musun' diyen genç kadına polisin efsane cevabı

Yabancı bir ülkede trafik polisi bir kadın sürücü arasında geçen diyalog izleyenleri güldürdü.

Sosyal medyada yayılan bir video viral oldu. Yabancı bir ülkede trafik polisi ile kadın sürücü arasındaki konuşma izlenme rekoru kırdı.

Trafik polisi sürücünün yanına gelerek “Hanımefendi size ceza yazdım” dedi. Kadın sürücüsü ise “Bana ceza mı yazıyorsunuz” şeklinde tepki gösterdi.

Polis de bu cümleyi doğrulayarak “Evet hanımefendi” cevabını verdi. Asıl gündem olan diyalog ise bu konuşmadan sonra başlıyor.

Kadın sürücü sinirlenerek “Sen benim babamın kim olduğunu biliyor musun?” sorusunu yöneltti.

Trafik polisinin cevabı herkesi hem güldürdü hem şaşırttı. Polis şu cevabı verdi:

Neden? Annen sana söylemedi mi?

Kadının o anda şaşırıp kalması ve yüz ifadesi herkesi kırdı geçirdi. Video art arda beğeni ve paylaşım aldı.

Gelen dikkat çekici yorumlar ise şu şekilde:

Türkiye'de polislerin en çok duyduğu soru. Bu cevabı versek var yaaa, yandık Allah.

Bayıldım ilk fırsatta kullanacağım malum bizim ülkede çok söyleniyor.

Genelde Türkiye de olur zannediyorum.

Şu cevabı Türkiye'de verebilecek polis yok.

hjlsk.jpg

TÜRKİYE’DE DE BENZER OLAY YAŞANMIŞTI

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, bir yolcunun uçağa bineceği kapı numarasını karıştırmasıyla başlayan olay, tartışmaya dönüşmüştü.

Yolcu, kendisini uyardığı için personelle tartışarak "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Yedi sülaleni içeri aldıracağım!" şeklinde tehditler savurmuştu.

Firma görevlisinin ise, "Tanısam ne fark eder? Ne FETÖ'cüsü düzgün konuş" şeklinde yanıt verdiği görülmüştü.

kjslbkjs.jpg

klisli.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

İlgili Haberler
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Uçak kapısını karıştıran yolcu görevlilerle tartıştı: Yedi sülaleni içeri aldırtacağım
Son Haberler
Ersun Yanal jetle alınacak Spor
Ersun Yanal jetle alınacak
Ünlü şarkıcı biseksüel olduğunu açıkladı Magazin
Ünlü şarkıcı biseksüel olduğunu açıkladı
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Rekor artış oldu Ekonomi
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Rekor artış oldu
Sinan Oğan TOKİ’den malikaneye nasıl geçti. Eski komşusu açıkladı Gündem
Sinan Oğan TOKİ’den malikaneye nasıl geçti. Eski komşusu açıkladı
Samsun’da torbacılara dev operasyon Yerel Haberler
Samsun’da torbacılara dev operasyon
Beşiktaş’ta Ajda Pekkan depremi Magazin
Beşiktaş’ta Ajda Pekkan depremi
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı