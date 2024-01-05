Uçak kapısını karıştıran yolcu görevlilerle tartıştı: Yedi sülaleni içeri aldırtacağım

Kaynak: DHA
Uçak kapısını karıştıran yolcu görevlilerle tartıştı: Yedi sülaleni içeri aldırtacağım
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağa bineceği kapı numarasını karıştıran yolcu, kendisini uyaran personel ile tartıştı. Yolcu, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun, yedi sülaleni içeri aldırtacağım" dedi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, uçuş için bilet alan yolcu havalimanında uçağa bineceği kapı numarasını karıştırdı.

Bunun üzerine yolcu ile havayolu firmasının çalışanları arasında arbedeye dönüşen bir tartışma çıktı.

Yolcu, firma görevlisini, "Sen beni tanıyor musun? Bak ben sana ne yaptıracağım şimdi bak. Yedi sülaleni içeri aldırtacağım. Senin sülaleni bitireceğim. Hepinizi işten attıracağım" dedi.

Firma görevlisinin ise "Tanısam ne fark eder? Ne FETÖ'cüsü düzgün konuş" ifadeleriyle karşılık verdiği görüldü.

Diğer yolcuların sakinleştirmeye çalıştığı yolcu, havayolu çalışanının apron kartını yakasından alıp yere fırlattı.

Havalimanı görevlisi yolcudan şikayetçi oldu.

Son Haberler
Kiracısıyla kavga etti, aracını polislerin üzerine sürdü Yaşam
Kiracısıyla kavga etti, aracını polislerin üzerine sürdü
Blinken Türkiye'ye geliyor: Gündem İsveç’in NATO üyeliği Dünya
Blinken Türkiye'ye geliyor: Gündem İsveç’in NATO üyeliği
Van'da eğitime 'kar' engeli Yaşam
Van'da eğitime 'kar' engeli
Ankara’da 15 yaşındaki genç kız ölü olarak bulundu Yaşam
Ankara’da 15 yaşındaki genç kız ölü olarak bulundu
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’dan ‘torpil’ savunması: Bize talep gelir, ilgili yerlere iletiriz Gündem
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’dan ‘torpil’ savunması: Bize talep gelir, ilgili yerlere iletiriz
Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar Spor
Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar