Uçak kapısını karıştıran yolcu görevlilerle tartıştı: Yedi sülaleni içeri aldırtacağım

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, uçuş için bilet alan yolcu havalimanında uçağa bineceği kapı numarasını karıştırdı.

Bunun üzerine yolcu ile havayolu firmasının çalışanları arasında arbedeye dönüşen bir tartışma çıktı.

Yolcu, firma görevlisini, "Sen beni tanıyor musun? Bak ben sana ne yaptıracağım şimdi bak. Yedi sülaleni içeri aldırtacağım. Senin sülaleni bitireceğim. Hepinizi işten attıracağım" dedi.

Firma görevlisinin ise "Tanısam ne fark eder? Ne FETÖ'cüsü düzgün konuş" ifadeleriyle karşılık verdiği görüldü.

Diğer yolcuların sakinleştirmeye çalıştığı yolcu, havayolu çalışanının apron kartını yakasından alıp yere fırlattı.

Havalimanı görevlisi yolcudan şikayetçi oldu.