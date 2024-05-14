Cezaevi aracına pusu kurup mahkumu kaçırdılar

Fransa'nın Eure bölgesindeki Incarville’de bir cezaevi aracına kara yolu gişelerinde pusu kuruldu. Maske takan dört silahlı saldırgan, iki araçla minibüsü sıkıştırıp durdurduğu ve ateş açtığı öğrenildi.

MAHKUMU KAÇIRDILAR

Daha sonra 2 aracı da yakan saldırganlar, cezaevi minibüsünde bulunan bir mahkumla birlikte üçüncü bir araçla olay yerinden kaçtılar.

Saldırıda vurulan gardiyanlardan 2’si olay yerinde ölürken, 3 gardiyanın ise ağır yaralandığı belirtildi. Yaralanan gardiyanlardan ikisinin hayati tehlikesinin devam ettiği duyuruldu.

OTOYOLLAR ULAŞIMA KAPATILDI

Paris Mahkemesi tarafından olayla ilgili acil bir soruşturma başlatıldığı, 200'den fazla jandarmanın kaçan saldırganları ve mahkumu bulmak için teyakkuz halinde olduğu ifade edildi. Kolluk kuvvetlerinin isteği sonrasında bölgedeki çok sayıda otoyol ise geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

KRİZ MASASI KURULDU

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, Bakanlığa bağlı kriz masası kurulduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, "Bu sabah meydana gelen ve cezaevi görevlilerinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırı hepimiz için şoke edici oldu" şeklinde konuştu. Fransa halkının hayatını kaybedenlerin yakınları ile yaralıların yanında olduğunu kaydeden Macron, bu konuda kararlılıkla hareket edileceğini vurguladı.

Incarville Belediye Başkanı Patrick Maugars de saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileterek, olaydan dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Kaçan mahkumun "cinayete teşebbüs" suçundan yargılandığı bilgisi de paylaşıldı.