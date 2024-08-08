Cezaevi aracıyla hapishaneye uyuşturucu sevkiyatı

Geçtiğimiz günlerde Konak ilçesi Fevzi Paşa Bulvarı'nda meydana gelen olayda, ilçede bulunan diş hastanesinin kaplamalarının tadilatı nedeniyle Foça Açık Ceza İnfaz Kurumuna ait resmi araçla hükümlü işçiler getirildi.

Cezaevi aracı yol kenarında park halinde dururken, aracın arka kısmına motosiklet ile bir kişi yanaştı. İnfaz koruma memurlarının aracın yan tarafından ayrılmalarını gören şahıs, aracın altına elindeki siyah poşeti yerleştirdi. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine gelen ekipler güvenlik kameralarından poşetin yerleştirildiğini fark etti. Poşet ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılırken, içerisinden bin 216 adet sentetik uyuşturucu hap çıktı.

ŞAHIS YAKALANDI

Ekipler tarafından gerçekleştirilen kamera kaydı incelemelerinde, motosikletin 35 NNM 02 plakalı olduğu tespit edildi. Olayı yapan kişinin 36 yaşındaki Önder K. Olduğunu belirleyen ekipler, şüpheli kişiyi yakalamak için inceleme başlattı. Gerçekleştirilen çalışmaların ardından Önder K. Buca ilçesinde yakalandı.

5 BİN TL KARŞILIĞINDA KURYELİK YAPMIŞ

Ekipler tarafından gözaltına alınan zanlının ilk ifadesinde; uyuşturucu maddeleri cezaevi aracına bırakan kişinin kendisi olduğunu, açık kimliğini bilmediği, yüzünü görmediği, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumundan bir hükümlü ile ankesörlü telefondan konuştuğunu 5 bin TL karşılığında anlaşma sağladığını, uyuşturucu maddeyi bu kişinin kardeşinden Agora Park içinde aldığını, ardından aracın altına bıraktığını itiraf ettiği belirtildi.

Yapılan araştırmaların ardından hükümlü şahsın 27 yaşındaki F.K. maddeleri şüpheli kişiye veren kişinin ise F.K.'nin kardeşi 17 yaşındaki S.C.K olduğu tespit edildi. Yakalanan Önder K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu haplar ise Narkotik Şube Müdürlüğüne teslim edildi. F.K.'nin kardeşi S.C.K. ise ekipler tarafından aranıyor.