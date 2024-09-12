Cezaevi firarisi bacanın üzerinde yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Cezaevi firarisi bacanın üzerinde yakalandı

Samsun'da polisin takibi sonucu kaçmak isteyen cezaevi firarisi çıktığı evin çatısında bacanın üzerinde yakalanınca cezaevine girmekten kurtulamadı.

İlginç olay, Samsun’un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan aranan ve 3 gün önce cezaevinden firar eden B.O.K.(24)’nin yakalanması için çok yönlü çalışmalar başlattı.

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Şahsın Canik ilçesinde saklandığı evi tespit edilmesi ile birlikte düğmeye basan polis, şahsı bir ikamette kıstırdı. Bu esnada yakalanacağını anlayan şahıs çatı katına doğru kaçmaya başladı. Polisin takibi sonucu saklandığı binanın çatısındaki bacanın üzerine çıkan B.O.K. burada yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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