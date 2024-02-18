Cezaevi firarisi hırsızlık yapınca yakalandı

Kaynak: İHA
Cezaevi firarisi hırsızlık yapınca yakalandı
Samsun’da bir cezaevi firarisi, hırsızlık yapınca polis ekipleri tarafından yakalandı.

Samsun’un Canik ilçesinde meydana gelen olayda, cezaevi firarisi olduğu belirlenen 19 yaşındaki İ.A., Kuzey Yıldızı TOKİ konutlarındaki bir evin önünde duran bisikleti çaldı. İ.G. isimli şahıs, aynı gün hastanenin önünde park halinde duran bir araçtan da hırsızlık yaptı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, her iki hırsızlık olayını da İ.A.'nın gerçekleştirdiği belirlendi. Çaldığı eşyalarla birlikte yakalanan İ.A., emniyetteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Hırsızlık suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen şahıs, tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

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