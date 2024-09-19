Cezaevi firarisi mutfak dolabında yakalandı

Kaynak: İHA
Cezaevi firarisi mutfak dolabında yakalandı

Kayseri'de 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi mutfak dolabının arkasında saklanmış halde bulundu. Şahis gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; hakkında "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi M.Ö.'nün (42) adresini tespit etti.

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Ekipler, şahsı yakalamak için operasyon düzenledi. Eve giren ekipler, M.Ö.'yü mutfak dolabının arkasında saklanırken yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs; cezaevine teslim edildi.

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