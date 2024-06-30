Cezaevi firarisi tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cezaevi firarisi tutuklandı

Kuzey Makedonya'nın başkentindeki bir cezaevinden kaçan bir şahıs, polis ekiplerinin ısrarlı takibi sonucunda yakalandı.

Haziran ayının başında tutuklu bulunduğu KPU İdrizovo Cezaevi'nden bir araç ile kaçmayı başaran 25 yaşındaki S.A. adlı kişi, Kuzey Makedonya Polisi tarafından yakalandı.

Polis ekiplerinin bildirdiğine göre S.A. da tıpkı bundan bir kaç ay önce yine aynı usulle cezaevinden kaçmayı başaran F.E.'nin yaptığı gibi gardiyanlara rüşvet vererek kaçış sağladı. Dışarıdan kurulan irtibatla araç cezaevi yakınına getirildi ve plan yürürlüğe koyuldu. Araçla bir köy evine firar eden S.A., bugün kıskıvrak yakalandı.

Polis ekipleri ve cezaevi yetkilileri gardiyanlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladılar.

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