Cezaevi firarisi tutuklandı

Haziran ayının başında tutuklu bulunduğu KPU İdrizovo Cezaevi'nden bir araç ile kaçmayı başaran 25 yaşındaki S.A. adlı kişi, Kuzey Makedonya Polisi tarafından yakalandı.

Polis ekiplerinin bildirdiğine göre S.A. da tıpkı bundan bir kaç ay önce yine aynı usulle cezaevinden kaçmayı başaran F.E.'nin yaptığı gibi gardiyanlara rüşvet vererek kaçış sağladı. Dışarıdan kurulan irtibatla araç cezaevi yakınına getirildi ve plan yürürlüğe koyuldu. Araçla bir köy evine firar eden S.A., bugün kıskıvrak yakalandı.

Polis ekipleri ve cezaevi yetkilileri gardiyanlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladılar.