Cezaevi firarisinden gazetecilere uyarı

Kaynak: İHA
Cezaevi firarisinden gazetecilere uyarı

Konya'da 17 ayrı dosyadan 21 yıl 34 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve cezaevi firarisi olarak aranan şüpheli, saklandığı evde polis ekiplerince yapılan baskında yakalandı. Şüpheli kendini görüntüleyen gazetecilere “Başlığı düzgün atın” diyerek cezaevine gitti.

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Konya şehir merkezinde farklı adreslerden 11 hırsızlık, kasten adam öldürme, motosiklet hırsızlığı, taksirle yaralama, suç eşyasını satın alma gibi 17 farklı suçtan 21 yıl 34 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi 27 yaşındaki Galip D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan teknik çalışmaların ardından şüphelinin, merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi'nde bulunan bir evde olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri belirlenen adrese yaptığı baskında Galip D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli sağlık kontrolü için getirildiği hastanede kendini görüntüleyen gazetecilere “Başlığı düzgün atın” derken, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilmek üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne teslim edildi.

Son Haberler
Mustafa Sarıgül Nobel ödülüne itiraz etti! ‘Mehmet Şimşek’e verilmesi lazım’
Mustafa Sarıgül Nobel ödülüne itiraz etti! ‘Mehmet Şimşek’e verilmesi lazım’
Kargayla kasap dost oldu
Kargayla kasap dost oldu
Afyonkarahisar'da farklı suçlardan hapis cezasıyla aranan şahsı polis yakaladı
Suç makinesi yakalandı!
Dolar güne nasıl başladı? 15-10-2024
Dolar güne nasıl başladı?
Portekizliler Kerem’i öve öve bitiremedi. Yine manşetleri süsledi
Portekizliler Kerem’i öve öve bitiremedi. Yine manşetleri süsledi