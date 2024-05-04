Cezaevi otobüsünün çarptığı yaşlı adam öldü

Erzincan’da Şanlıurfa’ya giden askeri personeli taşıyan C.T. idaresindeki 63 AJ 658 plakalı cezaevi otobüsü, ilçenin Şirinevler Mahallesi’nde kaza yaptı.

Otobüs, yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Osman Güzel’e çarptı. Kaza sonrası, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Güzel’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Güzel’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

"SÜREKLİ BU KAZALARLA YÜZ YÜZE GELİYORUZ"

Vatandaşlardan Abdurrahman Yılmaz, “Bu vatandaş buradan nasıl geçecek? Üst geçit yok. Buraya üst geçit, ya da kırmızı ışık istiyoruz. Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde pazara gidip gelmesini istiyoruz. Sürekli bu kazalarla yüz yüze geliyoruz” diye konuştu.