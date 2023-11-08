Cezaevi yönetiminden Dilan Polat’a kıyafet uyarısı

Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12’si tutuklandı. Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne götürüldü.

Tutuklanarak cezaevine konulan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun kıyafet talepleri için cezaevi yönetiminin kendilerini uyardığı ortaya çıktı.

Eski adıyla Silivri Cezaevi, şimdiki adıyla Marmara Cezaevi yönetimi, kıyafet getirtmek istediklerini söyleyen Dilan Polat, kız kardeşi Sıla Doğu'ya uyarıda bulundu.

KIYAFET UYARISI

Yönetimin, "Burada asla marka, pahalı, lüks eşyalar olmayacak. Bu, cezaevindeki sınıfsal eşitliği bozar. Pazar malı olsun, yoksa da gelin cezaevi kantininden alın" cevabını verdiği öne sürüldü.

Günde 750 bin lira harcadığını söyleyen Dilan Polat'ın cezaevinde ayda sadece 4 bin lira harcama hakkı bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti. Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.