Cezaevinde ölü bulunan Danıştay saldırganı Alparslan Arslan’ın babası: Oğlum intihar etmedi öldürüldü

Danıştay İkinci Dairesi'ne silahlı saldırı düzenleyen avukat Alparslan Arslan’ın cezaevinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Maltepe Ceazevi’nde yatan Arslan’ın koğuşunda ölü bulunduğu ve intihar ettiği iddialarına baba İdris Arslan tepki gösterdi ve intihar iddialarına inanmadığını, tahliye beklerlerken ölüm haberini aldıklarını söyledi. Baba Arslan, cenazeyi nereye defnedeceğimize ise henüz karar vermedik açıklamalarında bulundu.

BABA İDRİS ARSLAN: OĞLUM İNTİHAR ETMEDİ ÖLDÜRÜLDÜ

Superhaber’den Mevlüt Yüksel’in haberine göre, Alparslan Arslan’ın cezaevinde intihar ettiği iddialarına Baba İdris Arslan yaptığı açıklamada, "Bu gece saat 23:00 sıralarında Silivri’de yaşayan kızım cezaevinden aranmış ve oğlunun intihar ettiği söylenmiş. Ben bunun üzerine Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gittim. Burada oğlumun cenazesinin Adli Tıp Kurumu’na götüreceklerini öğrendim. Ben oğlumun intihar ettiğine inanmıyorum. Bana göre oğlum öldürüldü. Parçalarını birleştirdiğimde ben bunun gerçek olduğuna inanıyorum. Bundan önce birçok kez, her yere başvurarak oğlumun suçsuz olduğunu anlatmaya çalıştım. Ama sesimi kimseye duyuramadım. Biz Alparslan Arslan’ın tahliyesini beklerken ölümünü öğrendik. Cenazeyi nereye defnedeceğimize henüz karar vermedik” ifadelerini kullandı.