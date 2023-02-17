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Cezaevinde ölü bulunan Danıştay saldırganı Alparslan Arslan’ın babası: Oğlum intihar etmedi öldürüldü

2006'da Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği, üç kişinin ise yaralandığı Danıştay Saldırısının faili avukat Alparslan Arslan’ın cezaevinde ölü bulunduğu ifade edildi. Arslan'ın tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'ndeki koğuşunda intihar ettiği iddialarına baba Arslan yanıt verdi.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 11:40
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Cezaevinde ölü bulunan Alparslan Arslan'ın babası konuştu: Oğlum intihar etmedi öldürüldü

Cezaevinde ölü bulunan Danıştay saldırganı Alparslan Arslan’ın babası: Oğlum intihar etmedi öldürüldü
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Danıştay İkinci Dairesi'ne silahlı saldırı düzenleyen avukat Alparslan Arslan’ın cezaevinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Maltepe Ceazevi’nde yatan Arslan’ın koğuşunda ölü bulunduğu ve intihar ettiği iddialarına baba İdris Arslan tepki gösterdi ve intihar iddialarına inanmadığını, tahliye beklerlerken ölüm haberini aldıklarını söyledi. Baba Arslan, cenazeyi nereye defnedeceğimize ise henüz karar vermedik açıklamalarında bulundu.

BABA İDRİS ARSLAN: OĞLUM İNTİHAR ETMEDİ ÖLDÜRÜLDÜ

Superhaber’den Mevlüt Yüksel’in haberine göre, Alparslan Arslan’ın cezaevinde intihar ettiği iddialarına Baba İdris Arslan yaptığı açıklamada, "Bu gece saat 23:00 sıralarında Silivri’de yaşayan kızım cezaevinden aranmış ve oğlunun intihar ettiği söylenmiş. Ben bunun üzerine Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gittim. Burada oğlumun cenazesinin Adli Tıp Kurumu’na götüreceklerini öğrendim. Ben oğlumun intihar ettiğine inanmıyorum. Bana göre oğlum öldürüldü. Parçalarını birleştirdiğimde ben bunun gerçek olduğuna inanıyorum. Bundan önce birçok kez, her yere başvurarak oğlumun suçsuz olduğunu anlatmaya çalıştım. Ama sesimi kimseye duyuramadım. Biz Alparslan Arslan’ın tahliyesini beklerken ölümünü öğrendik. Cenazeyi nereye defnedeceğimize henüz karar vermedik” ifadelerini kullandı.

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