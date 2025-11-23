Fatih'te kaldıkları otelde zehirlenerek hayatlarını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesi gündemdeki yerini korurken, Türkiye'de birçok ilden "zehirlenme" haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kez adres: Sakarya... Ferizli ilçesindeki Sakarya Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içindeki açık ceza infaz kurumunda yaşandı. Bazı hükümlülerde yedikleri yemeğin ardınadn mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik gibi şikayetler görüldü.

141 hükümlü şehrin çeşitli hastanelerinde tedavi altında alındı. Tedavisi tamamlanan 127 hükümlü taburcu edilirken 14'ünün sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Aynı yerleşkedeki 1 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda da 73, 2 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ise 52 hükümlüde benzer şikayetler görüldü. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edilen hükümlü sayısı 266'ya yükseldi.

Öte yandan dün Adıyaman'ın Besni ilçesinde ise erkek ve kız öğrenci yurtlarında akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 70 üniversite öğrencisi, Rize'de de bir kız öğrenci yurdunda 40 öğrenci yedikleri yemeğin ardından hastanelik olmuştu.