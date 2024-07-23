Cezaevindeki Kavala’dan Türkeş’e yanıt geldi

Gezi davasının tutuklu sanığı iş insanı Osman Kavala, AKP Ankara Milletvekili, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş’in kendisini ziyaret edeceğine dair açıklaması hakkında konuştu.

Yedi yıldır cezaevinde bulunan Kavalai yazılı mesajında, Türkeş’in ağır deneyiminin, kendisini başkalarının acılarına karşı duyarlı hale getirdiğini ifade etti.

Kavala’nın mesajı şöyle:

"Sayın Tuğrul Türkeş’in beni cezaevinde ziyaret edeceğine dair açıklamasında söylediği “hayatının 7 yılını cezaevinde geçirmiş bir babanın çocuğuyum” şeklinde sözlerinin merhum Alparslan Türkeş ile beni aynı kefeye koymak olarak değerlendirilmesini yadırgadım.

Belli ki Sayın Türkeş iç dünyasıyla ilgili bu sözlerle işkenceye maruz kalmak dahil, babasının çektiği acıları yakından hissetmiş olmanın, bu ağır deneyimin, kendisini başkalarının acılarına karşı duyarlı hale getirdiğini anlatmak istemiş.

İnsanların toplum hayatına yaptıkları katkılar eşit değerde değil, bazıları diğerlerinden daha önemli konumdalar. Ancak hukukun egemen olduğu bir ülkede uygar biçimde yaşayabilmek için her bireyin hayatının ve haklarının eşit derecede değerli olduğunun kabulü gerekir.

Öteki olarak görülen, önemli olarak görülmeyen insanların hayatları değersiz sayıldığında onların maruz kaldığı adaletsizliklere kayıtsız kalınıyor. Şiddeti teşvik eden bir ortam yaratılıyor, keyfi cezalandırmalar meşrulaştırılıyor."

NE OLMUŞTU?

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin açıklamaları, kardeşi İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş'ın tepkisini çekti. Tuğrul Türkeş, "Bakanımız Yılmaz Tunç'tan rica ettim. Uygun bir zamanda görüşmek için izin istedim. Bir ara ziyaret edeceğim. Osman Kavala’yı ilk kez o ziyarette görmüş olacağım. İşte gerçek millilik, yurtseverlik bu. Bana öğretilen milliyetçilik bu. Ayrıca, ben hayatının yedi yılını, ömrünün 10’da 1’ini cezaevinde geçirmiş bir babanın çocuğuyum" dedi.

Kardeşi Ayyüce Türkeş Taş ise ağabeyinin bu sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Taş, paylaşımında "Başbuğ Alparslan Türkeş, ömrünü Türk Milleti'ne ve Türk Devleti'ne adamış; adı tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir devlet adamıdır. Vefatının üzerinden 27 yıl geçmiş olmasına rağmen, onun bıraktığı mirası anlamadan ve temsil edemeden Türk siyasetinde yer edinenler, artık BAŞBUĞ’un ruhunu rahat bırakın. Siyasetinizi, pazarlıklarınızı kendi adınıza yapın. BAŞBUĞ TÜRKEŞ, eline kan bulaşanların veya ruhunda hainlik ve bölücülük olanların adı değildir. Başbuğ Türkeş’ten öğrenilen milliyetçilik, ne oturduğunuz koltuğun gücü ile sağa sola saldırarak ne de siyasi pazarlıkların piyonu olarak yapılır. Hele ki BAŞBUĞ TÜRKEŞ ile Osman Kavala’yı aynı kefeye koymak kimsenin haddine değildir. Herkes haddini ve yerini bilecek” ifadelerini kullandı.

MHP de Tuğrul Türkeş'in Osman Kavala çıkışına tepki gösterdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Kim olduğu çok iyi bilinen Osman Kavala gibi bir ismin rezilliklerini gizlemeye çalışanlar, aynı ismin kepazelikleri altında kendilerini tüketmekten kurtulamazlar" dedi.

Özdemir, Kavala'nın Türkiye’nin milli beraberliğine ve istikrarına zarar veren faaliyetlerde bulunduğunu ve cezasını çekmesinin doğal olduğunu belirtti.

Özdemir "PKK toplantılarından 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi öncesi çalışmalara kadar, ülkemize zarar veren olaylarda varlığı ortaya çıkan birisi elbette cezasını sonuna kadar çekecektir" dedi.