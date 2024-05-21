Cezaevinden çıkan şahıs karısını tehdit etti yetmedi arabasını çaldı

Kaynak: İHA
Cezaevinden çıkan şahıs karısını tehdit etti yetmedi arabasını çaldı
Cezaevinden çıkan şahıs karısını tehdit ederek aracını çalınca tekrar hapse girdiği bildirildi.

Afyonkarahisar'da, cezaevi çıkışı sonrasında boşanma sürecinde olduğu eşini tehdit ederek onun aracını çalan kişi, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, M.A. adlı kadın, polis karakoluna giderek, cezaevinden yeni çıkan eşi A.A.'nın kendisine sürekli tehditler savurduğunu, boşanmak istemediğini, boşanma durumunda ise onu öldürmekle tehdit ettiğini ve darp ettiğini belirtti.

Ayrıca, A.A.'nın arabasını alıp kaçtığını ifade ederek şikayetçi oldu. Bu bilgiler üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başarılı bir takip sonucunda A.A.'yı çaldığı araçla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir tabanca ve yaklaşık 50 mermi bulundu. Gözaltına alınan şahıs, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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