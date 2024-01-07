Cezaevinden çıktı 7 aylık hamile eşini satırla öldürdü

Kaynak: İHA
Cezaevinden çıktı 7 aylık hamile eşini satırla öldürdü
8 ay önce cezaevinden çıkan şahıs, Mersin’in Tarsus ilçesinde 7 aylık hamile karısını satırla öldürdükten sonra torununu da alıp kaçtı.

45 yaşındaki M.B., tartıştığı 41 yaşındaki eşi Serap Biçer'i satırla vahşice katletti. Üç çocuk annesi kadının hamile olduğu ortaya çıktı.

M.B., cinayetin ardından evde bulunan 5 yaşındaki torunu S.B.'yi yanına alarak kaçtı.

Eve gelen polis ekipleri, kadının cesediyle karşılaştı. Olayı haber alan yakınları ise sinir krizi geçirdi. Kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga gönderildi.

M.B.'nin daha önce de bir taksiciyi gasp ederek öldürdüğü ve 20 yıl cezaevinde yattığı belirlendi.

M.B. 8 ay önce tahliye olmuştu.

M.B.'nin yakalanması için polis operasyon başlattı.

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