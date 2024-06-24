Cezaevinden izinli çıktı, silahlı kavgada hayatını kaybetti

Silahlı çatışma, Muradiye Mahallesi’nde C.Ö.’ye ait iş yerinde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, cezaevinden izinli olarak çıktığı belirtilen Volkan Sağıroğlu (43) ile C.Ö. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma patlak verdi.

Kısa sürede büyüyen tartışmada C.Ö., tabanca ile Sağıroğlu’na ateş açtı. Yaşanan silahlı saldırı sonrası yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Volkan Sağıroğlu’nun yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Saldırının yaşandığı bölgede yapılan incelemelerin ardından Sağıroğlu’nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheli C.Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı.