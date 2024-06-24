Cezaevinden izinli çıktı, silahlı kavgada hayatını kaybetti

Cezaevinden izinli çıktı, silahlı kavgada hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen şahıs, çıkan silahlı çatışmada yaşamını yitirdi.

Silahlı çatışma, Muradiye Mahallesi’nde C.Ö.’ye ait iş yerinde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, cezaevinden izinli olarak çıktığı belirtilen Volkan Sağıroğlu (43) ile C.Ö. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma patlak verdi.

aw233181-02.jpgKısa sürede büyüyen tartışmada C.Ö., tabanca ile Sağıroğlu’na ateş açtı. Yaşanan silahlı saldırı sonrası yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Volkan Sağıroğlu’nun yaşamını yitirdiği tespit edildi.

aw233181-03.jpgSaldırının yaşandığı bölgede yapılan incelemelerin ardından Sağıroğlu’nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheli C.Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı.