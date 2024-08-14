Cezaevinden izinli çıktı yüzerek kaçmaya çalıştı

Kaynak: İHA
Cezaevinden izinli çıktı yüzerek kaçmaya çalıştı

Antalya'da cezaevinde bulunan bir şahıs izinli olarak çıktığı cezaevinden yüzerek adaya kaçmaya çalışırken yakalandı.

Cezaevinden izinli çıktı yüzerek kaçmaya çalıştı

Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıkıp geri teslim olmayan firarinin, yüzerek adaya geçmeye çalışırken denizde yakalandığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıkıp geri teslim olmayan M.H.K. isimli cezaevi firarisini aramak için çalışma başlattı.

Ekipler, M.H.K.'yi, Kaş ilçesi Başak Adası önlerinde yüzerek Kızılhisar Adası'na geçmeye çalışırken yakalayarak gözaltına aldı.
M.H.K., işlemlerinin ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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