Cezaevinden kaçtı, eşini öldürdü! Dere yatağında yakalandı

Kaynak: DHA
Cezaevinden kaçtı, eşini öldürdü! Dere yatağında yakalandı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, tartıştığı eşi Melisa Çırgı’yı bıçakla öldüren Hasan Çırgı’nın kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, olay sonrası şüphelinin soğukkanlılıkla olay yerinden uzaklaşarak, yakalandığı dere yatağına gittiği görülüyor. Yapılan soruşturmada Afyon Dinar Açık Cezaevinden firar eden Hasan Çırgı’nın, Dinar ilçesindeki bir köyden düz kontak marifetiyle bir otomobil çalarak olay yerine geldiği saptandı.

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POLİS VURARAK ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Melisa Çırgı’nın ölümüne ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koordineli olarak faaliyet sürdürdü. Şüpheliyi bir sokakta tespit eden ekipler, yaşanan uzun kovalamaca sonrası dere yatağında bulunan menfeze girdiğini belirledi.

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Hasan Çırgı, yakalayacağını anlayınca menfeze giren polislere saldırdı. Çırgı’nın saldırısı üzerine, polis ekipleri şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi. Hastaneye kaldırılan Çırgı, tedavisinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

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