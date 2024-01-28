Cezaevine girme korkusuyla kendini asmaya çalıştı

Olay, İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Ünalan Mahallesi'nde, Güzelce Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, daha önce İzmir'de cezaevine girmiş olan Mustafa Osman K., tekrar cezaevine girmekten korkarak sinir krizi geçirdi.

Mustafa Osman K., kendini odasında kilitleyip ip ile asmaya çalıştı. Aynı evde yaşayan anne ve babası durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, Mustafa Osman K.'yi ip ile kendisini asmaya çalışırken kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından sedye ile Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Mustafa Osman K.'nin durumu ciddiyetini koruyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.