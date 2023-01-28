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Cezaevinin kuşları ‘perde’ dedi

Mahpus kadınlarla ilgili ‘Kuşlar’ adlı oyun, Trabzon’un eskiden cezaevi olan Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi’nde ilk kez sahnelendi. Mekana uygun bir performansı olan bu çağdaş oyunda, eski mahpus kadınların katılım ve katkıları da yer aldı. 

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 12:34
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Cezaevinin kuşları sahnede

Cezaevinin kuşları ‘perde’ dedi
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Yeniçağ Gazetesi

Kadınların cezaevlerindeki tutsaklığından, düşsel özgürlüğe uzanan bir yolculuğun sıra dışı bir hikayesi olan ‘Kuşlar’ adlı oyun, geçtiğimiz günlerde üst üste iki akşam ilk kez ‘perde’diyerek, Trabzon Merkez Ortahisar İlçesi’nde tiyatro severlerle buluştu.

Cezaevlerinde mahpus kadınlarla yapılan;atölyelerde kadınların yazdığı mektupların katkısıyla üretilen bu performatif metin, hareket, ses ve parçalanmış monologlar yoluyla içerdeki kadınların sıkıntılarını anlatmaya çalışıyor.

Oldukça çağdaş, farklı ve modern bir anlayışla sahnelenen iki perdelik oyunda;kadınların tutsaklığa, acıya ve geçmişe rağmen özgürlüğe olan tutkularını, bir kuşa dönüşme metaforu üzerinden sergilemeye çalışıldı.

Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları’nda öğretim görevlisi olarak görev yapan Gamze Tanrıvermiş’in yazıp, yönettiği oyunda;eski mahpus bir kadınında oyuncu olarak katıldığı bu performansa, diğer mahpus kadınların ses kayıtları ve videoları da eşlik ediyor. 

Oyun salonundaki mekana özgü olarak dizayn edilen bu performans, izleyicileri interaktif bir deneyimle oyuna davet edip, adeta oyunun içersinde yer alırlarken,‘’tutsaklık’’ ve ‘’özgürlük’’ kavramlarını da derinden sorgulatıyor.

Dekor tasarımını Serkan Deniz, kostüm tasarımını Simge Çağlı, müziğini Turgay Erdener, vokalliğini Ayten Cansız, Afiş tasarımını Erol Ege Tarhan’ın yaptığı oyunda kullanılan tiyatro dili, kadınların cezaevindeki tutsaklığından, düşsel özgürlüğe dalgalandırılan hareketleriyle müzik eşliğinde sergileniyor. 

Oyunun Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi’ndeki ilk perdesi; 1 saat 20 dk. Kısa bir aradan sonra sahnelenen ikinci perdesi ise 15 dk sürdü ve izleyenlerden bol alkış aldı.

Kuşlar’ın ilk perdesi üst katta, ikinci perdesi ise alt katta sahnelenirken, salonun neredeyse tamamı oyunun içine dahil edildi. Trabzon’un eski cezaevi olan şimdiki kültür merkezinde, İzleyenler ise neredeyse oyunun ortasında kaldı. Mahpus kadınlarla ilgili bir oyunun eski bir cezaevinde sahnelenmesi de bir o kadar anlam kazandırdı.

Oyunun ışık ve ses tasarımını ve kamera kayıtlarını Okan Ekinci, görüntü yönetmenliğini Sibel Kaba ve fotoğraflarını ise Yıldız Aslan üstlenirken;iyi ve değişik bir performans sergileyen tamamı kadın olan oyuncularını da şu isimler oluşturdu: Sıla Ömeroğlu, Gamze Tanrıvermiş, Ayten Cansız, Dilan Serinyel, Elif Epcimoğlu ve Pelin Beğendi. 

Bir Avrupa Birliği Projesi altında sahnelenen ‘Kuşlar’ın, CultureCIVIC Kültür Sanat Destek Programı tarafından finanse edildiği öğrenildi. Söz konusu tiyatro oyunu ‘Kuşlar’ önümüzdeki günlerde de, değişik salonlarda sahne alacak.

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