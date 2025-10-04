Cezaevleri tıka basa doldu. 2 mapushane rekor kırdı

Türkiye’deki cezaevleri, kapasitelerinin çok üzerinde mahpus barındırıyor. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK) son raporları, cezaevlerindeki aşırı doluluğu gözler önüne serdi. Adalet Bakanlığı’nın Ağustos 2025 verilerine göre, Türkiye’deki cezaevlerinin toplam kapasitesi 304 bin 964 kişi iken, mevcut tutuklu ve hükümlü sayısı 413 bin 780’e ulaştı.

Bu rakam, Türkiye’yi Avrupa’da en fazla mahpus barındıran ülke konumuna getirdi. TİHEK’in son ziyaretlerinde, altı cezaevinin tamamında kapasite aşımı tespit edildi. En çarpıcı durum, Kayseri Kapalı Cezaevi ve Kalecik Açık Cezaevi’nde yaşanıyor. Kayseri Kapalı Cezaevi’nin 1318 kişilik kapasitesine karşın 3162 mahpus bulunurken, Kalecik Açık Cezaevi’nde 1400 kişilik kapasiteye rağmen 3155 kişi tutuluyor.

Bu, her iki cezaevinde kapasitenin yaklaşık üç katına ulaşıldığını gösteriyor. Diğer cezaevlerinde de durum farklı değil. Malatya Akçadağ T Tipi Kapalı Cezaevi’nde 384 kapasiteye karşı 750, Konya Ereğli 1 No.lu Y Tipi Kapalı Cezaevi’nde 455 kapasiteye karşı 659, Elazığ R Tipi Kapalı Cezaevi’nde 1140 kapasiteye karşı 1535, Bandırma 2 No.lu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde ise 287 kapasiteye karşı 382 mahpus barınıyor.

Uzmanlar, aşırı doluluğun mahpusların yaşam koşullarını olumsuz etkilediğini, sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerini zorlaştırdığını belirtiyor.