Cezayir'in Kara Kutusu Abdülkadir Haddad'ın İspanya'ya firar ettiği iddia edildi

İspanyol gazeteci Ignacio Cembrero'nun El Confidencial gazetesinde çıkan haberine göre Cezayir’in eski iç istihbarat şefi Abdülkadir Haddad, 18-19 Eylül gecesi bir göçmen teknesiyle Akdeniz’i aşarak İspanya’nın Alicante kentine ulaştı.

Cembrero'nun verdiği bilgilere göre Haddad’ın İspanya'ya birtakım devlet sırlarıyla gittiğini yetkililere verdiği ilk ifadede “Cezayir'de çıkartılacağım mahkeme öncesi suikast” nedeniyle firar ettiğini söyledi.

Haddad, 2024 senesinin Haziran ayında Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından Cezayir İç Güvenlik İstihbarat Dairesi’nin (DGSI) başkanlığına atandı.

90’lı yıllarda ülkede işlenen pek çok faili meçhul cinayet ve daha da önemlisi Cezayir Genelkurmay Bakanlarından Ahmed Gaid Salah’ın 2019’daki şüpheli ölümünde adı geçen Haddad'ın istihbaratın başına geçirilmesi Cezayir kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşındı.

"CEZAYİR'İN KARA KUTUSU"

Haddad üzerinden devam eden spekülasyonlara karşı, daima tayin kararının arkasında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, 2025 yılının Mayıs ayında aldığı ani bir kararla "Cezayir'in kara kutusu"nu tutuklattırıp, cezaevine gönderdi.

Cezayir hükümeti tarafından yapılan ilk açıklamada "tedbiren" hapiste tutulduğu açıklanan Haddad daha sonra ev hapsine çarptırıldı. Son bir kaç haftadır firar ettiği söylentilerinin yüksek sesle dillendirildiği Haddad'ın İspanya'da bulunduğuna ilişkin haber sonrası gözler, henüz sessizliğini bozmayan Cezayir ve İspanya hükümetine dönmüş durumda.

Cezayir yerel haber kaynaklarında çıkan kimi haberlerde Haddad’ın üst düzey bürokrat ve siyasiler hakkında yolsuzluk incelmesi başlamasından dolayı cezaya çarptırıldığı iddia ediliyor.