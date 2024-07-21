Chandipura virüsü en az 16 kişiyi öldürdü

Hindistan'da resmi olarak kaydedilen 50 vakanın bulunduğunu belirten Salık Bakanı, ülkenin önemli haber kaynaklarından NDTV'nin aktardığına göre konu hakkında "Diğer eyaletlerden üç Chandipur virüsü vakası bildirildi, eyaletin tamamında 50, Chandipur virüsü vakası bildirildi ve 16 insan öldü" dedi.

Virüsün ilk kez 1965 yılında Hindistan'ın Maharashtra Eyaleti'ndeki Chandipura köyünde ortaya çıkan beyin iltihabı salgını sırasında tanımlandığı biliniyor. Söz konusu virüs sivrisinek, kene ve sivrisinek ısırması yoluyla bulaşıyor.

Bu virüs şu anda yeterince araştırılmamış durumda olduğundan özel bir tedavi veya aşısı bulunmuyor. Hastalık, grip benzeri veya akut ensefalit benzeri semptomlarla birlikte ateşe neden oluyor.

Bu salgın Hindistan'da periyodik olarak kaydediliyor. Dolayısıyla 2003-2004'te Orta Hindistan'daki salgınlar sırasında ölüm oranı %56 ila %75 arasında değişiyordu. Uzmanlara göre çocuklar özel risk grubunda bulunuyor.