ChatGPT artık Windows'ta

OpenAI, ChatGPT platformunun Windows işletim sistemi için özel bir uygulama çıkardığını duyurdu. Şimdilik sadece ChatGPT Plus, Team, Enterprise ve Edu kullanıcılarına sunulan bu erken sürüm, yıl sonuna doğru tam özellikli bir sürümle güncellenecek. OpenAI, bu yeni masaüstü uygulamanın dosya ve fotoğraf paylaşımlarını desteklediğini belirtiyor.

YENİ ÖZELLİKLER VE SINIRLAMALAR

ChatGPT'nin Windows uygulaması, OpenAI’nin en yeni modeli olan "o1-preview" ile birlikte geliyor. Kullanıcılar, bu uygulama sayesinde belgeleri özetleyebilir, fotoğrafları yükleyebilir ve OpenAI’nin DALL-E 3 görüntü oluşturucusu ile görsel içerik üretebilirler. Ancak, uygulama henüz ses desteğine sahip değil ve bazı entegrasyonlar aktif olarak çalışmıyor.

GELECEKTEKİ PLANLAR

OpenAI, bu sürümün tam deneyimi sunmadan önceki bir önizleme olduğunu vurguluyor. Windows 10 ile uyumlu olan uygulama, MacOS sürümündeki gibi yan pencerede minimize edilebiliyor ve diğer uygulamalarla birlikte çalışabiliyor.