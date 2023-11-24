ChatGPT yepyeni özelliğini duyurdu! Artık işler daha da kolaylaşacak

OpenAI, ChatGPT adlı AI sohbet botuna sesli erişim özelliğini tüm kullanıcılar için başlattığını açıkladı.

Bugüne kadar yalnızca Plus ve Enterprise üyelerine açık olan özellik, şimdi bütün kullanıcılara açıldı.

Yapay zekanın mobil versiyonlarında yani Android ve iOS uygulamalarında ChatGPT'nin sesli modu kullanılabiliyor.

Sesli modu kullanmak için yapmanız gerekenler ise şöyle:

İlk önce uygulamaya giriş yapın. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra mesaj yazma bölümünün yanında bulunan kulaklık simgesine tıklayın. Daha sonra ChatGPT'nin hangi seste olacağını seçeneklerden seçin. Bu seçimi de yaptıktan sonra ChatGPT'ye sesli olarak istediğiniz soruyu sorabilir ve cevap alabilirsiniz.

CHATGPT NEDİR?

ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen ve diyalog konusunda uzmanlaşmış bir prototip yapay zekâ sohbet robotudur. Chatbot, hem denetimli hem de takviyeli öğrenme teknikleriyle ince ayar yapılmış büyük bir dil modelidir.