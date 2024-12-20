ChatGPT'nin o özelliği tüm kullanıcılara açıldı

Yapay zeka dünyasının en popüler isimlerinden ChatGPT, kullanıcılarına yeni bir erişim imkanı sunuyor. Artık sadece yazılı olarak değil, telefonla da ChatGPT ile etkileşim kurmak mümkün. Bu yenilik, özellikle ABD’deki kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlayacak.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, kullanıcıların sorularını yanıtlayan, metinler oluşturan ve çeşitli görevleri yerine getiren gelişmiş bir yapay zeka modeli. Daha önce sadece bilgisayarlar ve mobil uygulamalar üzerinden erişilebilen ChatGPT’ye şimdi de telefonla ulaşmak mümkün.

AYLIK 15 DAKİKA ÜCRETSİZ

OpenAI, bu yeni özelliği kullanıcılarına tanıtmak amacıyla ilk 15 dakikalık görüşmeyi ücretsiz olarak sunuyor. Bu sayede kullanıcılar, ChatGPT’nin telefonla kullanım deneyimini daha yakından tanıma fırsatı bulacak.

ESKİ TELEFONLARLA BİLE ÇALIŞIYOR

ChatGPT’nin telefonla kullanımı, teknolojinin gelişmişliğine bağlı değil. OpenAI tarafından yapılan gösterilerde, eski klaplı telefonlar ve hatta döner kadranlı telefonlar ile bile ChatGPT’ye ulaşabildiği görüldü. Bu durum, yapay zekanın erişimini daha geniş kitlelere yayma konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

WEB ARAMASI TÜM KULLANICILARA AÇILDI

ChatGPT’nin bir diğer önemli yeniliği ise web araması özelliğinin tüm kullanıcılara açılması. Daha önce sadece ücretli abonelere sunulan bu özellik sayesinde, kullanıcılar sorularına doğrudan ChatGPT üzerinden yanıt alabilir ve ilgili web sitelerine yönlendirilebilir.

OpenAI, ChatGPT’yi sürekli olarak geliştirerek kullanıcı deneyimini iyileştirmeye devam ediyor. Telefonla erişim ve web araması gibi yeni özellikler, ChatGPT’nin kullanım alanlarını genişleterek yapay zekanın günlük hayata daha fazla entegre olmasını sağlayacak.

ChatGPT’nin telefonla erişilebilir hale gelmesi, yapay zeka teknolojilerinin gelişimindeki önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bu yenilik, kullanıcıların yapay zeka ile etkileşim kurmasını daha kolay ve eğlenceli hale getirirken, aynı zamanda yapay zekanın gelecekteki kullanım alanlarına dair de önemli ipuçları veriyor.