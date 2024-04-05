Chelsea Manchester United: 7 gollü maçta ne olduysa son 2 dakikada oldu

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Chelsea Manchester United: 7 gollü maçta ne olduysa son 2 dakikada oldu
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Chelsea ile Manchester United arasındaki maç nefes kesti.

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, kendi sahasında Manchester United ile karşılaştı.

Ev sahibi takım 4. dakikada Conor Gallagher, 19. dakikada da Palmer'la 2-0 öne geçti.

Manchester United ise Garnacho'nun 34. dakikada, Bruno Fernandes'in de 39. dakikadaki golleriyle durumu 2-2 yaptı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Manchester United, Garnacho ile 3-2 öne geçti.

Maçın uzatma anlarına 3-2 önde giren Manchester United, tam kazanacağını sandığı anda yıkıldı.

Cole Palmer, 90+10 ve 90+11. dakikalarda 2 gol atınca Chelsea sahadan 4-3 galip ayrıldı.

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