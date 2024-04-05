Chelsea Manchester United: 7 gollü maçta ne olduysa son 2 dakikada oldu

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, kendi sahasında Manchester United ile karşılaştı.
Ev sahibi takım 4. dakikada Conor Gallagher, 19. dakikada da Palmer'la 2-0 öne geçti.
Manchester United ise Garnacho'nun 34. dakikada, Bruno Fernandes'in de 39. dakikadaki golleriyle durumu 2-2 yaptı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Manchester United, Garnacho ile 3-2 öne geçti.
Maçın uzatma anlarına 3-2 önde giren Manchester United, tam kazanacağını sandığı anda yıkıldı.
Cole Palmer, 90+10 ve 90+11. dakikalarda 2 gol atınca Chelsea sahadan 4-3 galip ayrıldı.