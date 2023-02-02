Chelsea transferde Premier Lig rekoru kırdı. İngiliz kulüp transferlere servet ödedi

Futbolun önde giden ligleri olan İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya ve Fransa’da ara transfer dönemi sona erdi.

Ara transfer döneminde adından en çok söz ettiren kulüp hiç kuşkusuz Chelsea oldu. İngiliz ekip ligde zor günler geçirirken, kadrosunu güçlendirmek için büyük hamleler yaptı.

Premier Lig'in 21. haftasının ardından zirvenin 21 puan gerisinde 10. sırada yer alan Londra ekibinin kasasından, transfer ettiği veya kiraladığı 8 isim için 329,5 milyon avro çıktı.

Transfermarkt'ın verilerine göre Chelsea, Enzo Fernandez için Benfica'ya 121, Mykhaylo Mudryk için Shakhtar Donetsk'e 70, Benoit Badiashile için Monaco'ya 38, Noni Madueke için PSV'ye 35, Malo Gusto için Olimpik Lyon'a 30, Andrey Santos için Vasco da Gama'ya 12,5, David Datro Fofana için Molde'ye 12 ve Joao Felix (kiralık) için Atletico Madrid'e 11 milyon avro ödedi.

Ocak ayında en fazla para harcayan 10 Avrupa kulübünden 9'u İngiltere Premier Lig'den çıktı. En yakın rakibinden 5 kattan fazla transfer gideri bulunan Chelsea'yi, Southampton ve Arsenal takip etti.

Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Southampton, 63,25 milyon, puan tablosunun zirvesindeki Arsenal ise 60,3 milyon avroyu gözden çıkardı.

İlk 10'daki tek Fransız kulübü Olimpik Marsilya, 40 milyon avro harcamayla 8. sırada kendisine yer buldu.

PREMİER LİG REKORU

Ara transfer döneminin en dikkat çekici transferine de Portekiz kulübü Benfica'nın Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'i renklerine bağlayan Chelsea imza attı.

22 yaşındaki başarılı futbolcunun bonservisi için Benfica'ya 121 milyon avro ödeyen Chelsea, 2021 yazında Jack Grealish'i 117,5 milyon avro karşılığında renklerine bağlayan Manchester City'ye ait Premier Lig rekorunu da kırdı.

Chelsea, Mykhailo Mudryk transferiyle 2. sırayı da kimseye bırakmadı. 22 yaşındaki Ukraynalı futbolcu için Shakhtar Donetsk'e 70 milyon avro ödeyen Chelsea'nin başarıya göre 30 milyon avroluk ek ödeme de yapabileceği açıklandı.

Premier Lig'de UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Newcastle United ise Anthony Gordon'ı 45,6 milyon avroya Everton'dan alarak dikkati çekti.

İngiliz devlerinin arasına girmeyi başarabilen tek kulüp ise Fransız Olimpik Marsilya oldu. İgor Tudor'un ekibi Portekiz ekibi Braga'dan aldığı Vitinha için 32 milyon avro ödedi.

PREMİER LİG TRANSFERDE DE FARK ATTI

Ekonomik açıdan dünyanın en büyük futbol ligi olan Premier Lig, kış transfer dönemindeki transfer giderleri sıralamasında uzun yıllardır elinde tuttuğu liderliği, 2022-2023 sezonunda da korudu.

Ara transfer boyunca kulüplerin kasasından 829,81 milyon avronun çıktığı 2023, Premier Lig tarihinin en yüksek transfer harcaması yapılan kış transfer dönemi oldu. Önceki rekor 561,4 milyon avroyla 2018'de kırılmıştı.

2022-2023 sezonu yaz ve kış transfer dönemlerinin toplamında 3 milyar avrodan fazla harcayan Premier Lig kulüpleri, bu alanda da kendisine ait rekoru geliştirdi.

Avrupa'nın 5 büyük ligindeki toplam transfer harcamasının yüzde 76'sından fazlasını gerçekleştiren Premier Lig kulüpleri, diğer Avrupa liglerine karşı ezici bir mali üstünlük kurdu.

Özellikle Serie A kulüplerinin harcamaları (31,22 milyon avro), önceki yıllara (2022: 185 milyon, 2021: 109,36 milyon, 2020: 232,47 milyon) göre ciddi düşüş yaşadı.

Transfer döneminin kapanmasına 8 gün kalan Spor Toto Süper Lig'deki takımlar ise 16,65 milyon avroyla şu an için sıralamanın 11. basamağında yer alıyor.

2022-2023 kış transfer döneminde en fazla para harcanan 10 Avrupa ligi şöyle sıralandı: