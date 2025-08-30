Chelsea'de Palmer yoksa Joao Pedro var

Kaynak: Haber Merkezi
Chelsea Premier Lig'in 3. haftasında Fulham'ı sahasında 2-0 mağlup etti.

Premier Lig'in 3. haftasında Chelsea Fulham'ı konuk etti.

PERDEYİ JOAO PEDRO AÇTI, ENZO KAPATTI

Karşılaşmanın 45+10'uncu dakikasında Joao Pedro'nun kafa golüyle öne geçen Chelsea, Enzo Fernandez'in 56'ıncı dakikada attığı penaltı golüyle de fişi çekti.

CHELSEA MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Sahasında ilk galibiyetini alan Chelsea puanını 7'ye yükseterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

COLE PALMER'IN YOKLUĞUNU ARATMADI

Brighton'dan transfer edilen Brezilyalı forvet Joao Pedro 3 maçta 2 gol, 2 asistlik performansıyla Cole Palmer'ın sakatlığında sezon başında takımını sırtladı.

