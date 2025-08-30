Chelsea'de Palmer yoksa Joao Pedro var

Premier Lig'in 3. haftasında Chelsea Fulham'ı konuk etti.
PERDEYİ JOAO PEDRO AÇTI, ENZO KAPATTI
Karşılaşmanın 45+10'uncu dakikasında Joao Pedro'nun kafa golüyle öne geçen Chelsea, Enzo Fernandez'in 56'ıncı dakikada attığı penaltı golüyle de fişi çekti.
CHELSEA MAÇ FAZLASIYLA LİDER
Sahasında ilk galibiyetini alan Chelsea puanını 7'ye yükseterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
COLE PALMER'IN YOKLUĞUNU ARATMADI
Brighton'dan transfer edilen Brezilyalı forvet Joao Pedro 3 maçta 2 gol, 2 asistlik performansıyla Cole Palmer'ın sakatlığında sezon başında takımını sırtladı.