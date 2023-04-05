Chelsea'de çöküş sürüyor

2019'da UEFA Avrupa Ligi Şampiyonluğu ve 2021'de Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Chelsea'de sert çöküş sürüyor. Abramovic'in kulübü satması ve Thomas Tuchel'in görevden alınmasıyla beraber takımın başına Graham Potter geçse de geçtiğimiz haftalarda görevden alındı.

Bu sezon harcanan milyon dolarlar, başarıdaki istikrarı sağlayamadığı gibi kadronun kalabalıklaşması da meydana geldi.

Takıma yeni transfer olan Mykhailo Mudryk ve Noni Madueke, Chelsea'nin soyunma odasında yer olmadığı için bir süre koridorda giyinmek zorunda kaldı.

Chelsea kadrosunun her geçen gün kalabalıklaşması ve toplantı alanının darmadağın olması sebebiyle; bazı oyuncular, bir süre boyunca takım toplantılarını yerde oturarak takip ettiler.

Bu sezon Chelsea, Premier Lig'de 11. sırada 39 puanda bulunsa da Şampiyonlar Ligi'nde yolunda çeyrek final aşamasında devam ediyor.